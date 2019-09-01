Фердинанд считает, что награда лучшему игроку прошлого сезона по версии УЕФА должна была достаться Месси

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказался о награде лучшему футболисту прошлого сезона по версии УЕФА.

Напомним, что награда досталась защитнику "Ливерпуля" Вирджилу ван Дейку.

"Безусловно, ван Дейк в настоящее время является лучшим защитником в мире. Однако когда футболист забивает 50 голов за сезон, как Лионель Месси, или выигрывает три трофея за сезон и оказывает сильное влияние на новый чемпионат, как Криштиану Роналду, - такое нельзя не брать во внимание.

Я был центральным защитником и очень рад, что ван Дейк выиграл награду. Однако когда у вас есть футболист, который забивает 50 голов за сезон, у вас нет права так поступать.

Я бы не платил деньги за то, чтобы посмотреть игру в исполнении защитника. Я хочу развлечений! Я хочу срываться с места и кричать о том, что это фантастическая игра, великолепный гол. Самая трудная задача в футболе - забить гол", - приводит слова Фердинанда BT Sport.

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