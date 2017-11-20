Фердинанд составил защиту мечты

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд составил защитную линию мечты.

Как сообщает Manchester Evening News, на ворота Фердинанд поставил Эдвина ван дер Сара, справа и слева в защите - Кафу и Роберто Карлоса соответственно. А в центре обороны расположил Неманью Видича и себя.

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