Фердинанд: "Тоттенхэм" все еще в игре"

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд прокомментировал победу "Аякса" над "Тоттенхэмом" (1:0) в полуфинале Лиги Чемпионов.

"Аякс" выглядел профессионально и зрело. Они провели великолепный первый тайм. Касательно "Тоттенхэма" могу сказать, что если забрать у команды 44 гола в лице Харри Кейна и Сона, то любая команда пострадает.

"Тоттенхэм" все еще в игре. Их игра в выездных матчах Лиги Чемпионов показывает, что они могут добиться нужного результата", - приводит слова Фердинанда ВВС.

Напомним, что ответный матч состоится 8 мая.

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