Фердинанд усомнился в правильности назначения пенальти на 92-й минуте матча ПСЖ - "Манчестер Юнайтед"

Известный в прошлом английский футболист Рио Фердинанд усомнился в правильности назначения пенальти на 92-й минуте ответного матча 1/8 финала Лиги Чемпионов между ПСЖ и "Манчестер Юнайтед".

"Не думаю, что там был пенальти, но если защитник поворачивается спиной, его накажут за это", - цитирует Фердинанда BBC.

Также бывший защитник "красных дьяволов" поделился мнением об игре манкунианской команды на "Парк де Пренс".

"Я не был уверен, что парни сделают это. Десять игроков находились в лазарете, а ПСЖ блестяще сыграл в первом матче. Сульшер поступил смело, выбрав такой состав. На поле вышли очень молодые футболисты. Как закалит этих парней такой момент, какую уверенность придаст им! Уле вернул веру команде. Люди сомневались в Лукаку, но он один из тех, кому тренер дал новую жизнь", - добавил Фердинанд.

Напомним, что "МЮ" выбил ПСЖ из Лиги Чемпионов, победив в Париже со счётом 3:1 после домашнего поражения 0:2.

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