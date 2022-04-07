Фердинанд в восторге от игры Бензема

Фото: твиттер Бензема\Автор неизвестен

Бывший защитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился мнением об игре французского нападающего "Реал Мадрида" Карима Бензема после его хет-трика в ворота "Челси" (3:1) в матче 1\4 финала Лиги чемпионов.

"Карим – талисман. Он поднял свою команду на вершину.

Когда Криштиану Роналду был в "Реале", Бензема скромно оставался на заднем плане, потому что понимал, что это значит для команды, но теперь он вышел из тени.

Ему 34 года, он лучший нападающий в мире. Он на другом уровне. Он забивает, отдает передачи, связывает игру", – сказал Фердинанд.

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