Фердинанд: "Выходы на замену - не то, чем Рашфорд доволен"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд сказал, что Маркус Рашфорд должен почаще заявляться в стартовом составе команды.

"Рашфорд - талантливейший игрок. Моуринью предоставил ему много возможностей, он сыграл достаточно много минут, - цитирует Фердинанда Goal. - Я думаю, что сейчас Маркус находится в таком возрасте, когда непопадание в стартовый состав его огорчает. Он уже не тот игрок, который довольствуется выходами на замену.

Напомним, что Рашфорд забил победный год на 92-й минуте в матче с "Борнмутом".

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