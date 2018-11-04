Фердинанд: "Выходы на замену - не то, чем Рашфорд доволен"

Теги манчестер юнайтедмаркус рэшфордрио фердинанд

Фердинанд: "Выходы на замену - не то, чем Рашфорд доволен"

Бывший капитан "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд сказал, что Маркус Рашфорд должен почаще заявляться в стартовом составе команды.

"Рашфорд - талантливейший игрок. Моуринью предоставил ему много возможностей, он сыграл достаточно много минут, - цитирует Фердинанда Goal. - Я думаю, что сейчас Маркус находится в таком возрасте, когда непопадание в стартовый состав его огорчает. Он уже не тот игрок, который довольствуется выходами на замену.

Напомним, что Рашфорд забил победный год на 92-й минуте в матче с "Борнмутом".

Не пропустите! Окно в Европу: стоит ли Чалову покидать родной ЦСКА ради нового вызова

��������...
Комментарии

опрос

Кто должен получить "Золотой Мяч 2018"?
Все опросы

главное

Тёмная лошадка Диего Симеоне: у "Атлетико" хватает проблем, но списывать его рано

Тёмная лошадка Диего Симеоне: у "Атлетико" хватает проблем, но списывать его рано

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль 11 27
2 Манчестер Сити 10 26
3 Челси 10 24
4 Тоттенхэм 11 24
5 Арсенал Лондон 11 23
6 Борнмут 11 20
7 Манчестер Юнайтед 11 20
8 Уотфорд 11 19
9 Эвертон 11 18
10 Лестер Сити 11 16
11 Вулверхэмптон 11 15
12 Брайтон & Хоув Альбион 11 14
13 Вест Хэм Юнайтед 11 11
14 Кристал Пэлас 10 8
15 Бернли 11 8
16 Саутгемптон 10 7
17 Ньюкасл Юнайтед 11 6
18 Кардифф Сити 11 5
19 Фулхэм 10 5
20 Хаддерсфилд Таун 10 3
Полная таблица

топ-5 тегов