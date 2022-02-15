Фердинанд высказался о Хаверце в "Челси"

Фото: инстаграм Хаверца\Автор неизвестен

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказался об игре немецкого хавбек Кая Хаверца в составе лондонского "Челси" в контексте его трансферной стоимости, которая составила более 80 миллионов евро.

"Он больше не обязан играть за "Челси". Он полностью отработал свой ценник в 80 миллионов. Он забил два величайших гола в истории клуба. После этого он может ничего не делать", – сказал Фердинанд.

Напомним, что Хаверц забил победные голы в финалах Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира в ворота "Манчестер Сити" и "Палмейраса" соответственно.

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