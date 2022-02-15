Фердинанд высказался о Хаверце в "Челси"

Теги рио фердинандкай хаверцчелси

Фердинанд высказался о Хаверце в "Челси"

Фото: инстаграм Хаверца\Автор неизвестен

Экс-игрок "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказался об игре немецкого хавбек Кая Хаверца в составе лондонского "Челси" в контексте его трансферной стоимости, которая составила более 80 миллионов евро.

"Он больше не обязан играть за "Челси". Он полностью отработал свой ценник в 80 миллионов. Он забил два величайших гола в истории клуба. После этого он может ничего не делать", – сказал Фердинанд.

Напомним, что Хаверц забил победные голы в финалах Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира в ворота "Манчестер Сити" и "Палмейраса" соответственно.

Также не пропустите: Пирло отказал "Салернитане". | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" хочет усилиться защитником "Интера"

"Реал" хочет усилиться защитником "Интера"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов