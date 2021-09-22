Фердинанд высказался о неназначенных пенальти за фолы на Роналду

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Фердинанд высказался о неназначенных пенальти за фолы на Роналду

Фото: инстаграм Криштиану Роналду/Автор неизвестен

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд выраpил мнение, что арбитры боятся назначать пенальти за фолы на португальском форварде Криштиану Роналду. В матче 5-го тура АПЛ с "Вест Хэмом" (2:1) португалец несколько раз падал в штрафной соперника, но арбитр не назначил 11-метровые.

"Как это может быть не пенальти? У меня есть ощущение, что к Роналду относятся особым образом. Судьи считают, что не могут поставить пенальти после падения Криштиану, так как им нужен стопроцентный повод. Не понимаю, как можно не назначать 11-метровые в таких ситуациях, особенно используя VAR. Как так можно?" — сказал Фердинанд в своем подкасте Rio Ferdinand Presents FIVE на ютубе.

В нынешнем сезоне 36-летний Роналду провел за "Манчестер Юнайтед" три матча и забил четыре гола. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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