Фердинанд высказался о проблемах "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Фердинанда/Автор неизвестен

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказался о проблемах "красных дьяволов" после унизительного поражения от "Ливерпуля" со счетом 0:5.

"Я проходил через это, мы проигрывали "Сити" дома со счетом 1:6. Но у нас была идентичность, которая позволяла восстановиться через пару недель.

В этом проблема нынешней команды. У них проблемы с идентичностью, самоопределением.

Когда смотришь игру, задаешься вопросами. Думаешь: "Кто мы?" Дает ли тренер игрокам правильную информацию? А если да, то игроки не прислушиваются к ней?

Вот что нужно тренеру, чтобы докопаться до сути. Потому что пока команда выглядит как разрозненная группа", – сказал Фердинанд.

Также не пропустите: Футболиста ПСЖ ограбил трансвестит: новые подробности. | http://soccernews.ru