Фердинанд высказался о Роналду

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Фердинанд высказался о РоналдуФото: инстаграм Роналду/Автор неизвестен

Экс-футболист сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился мнением о нападающем Криштиану Роналду.

"В юности он был одержим желанием стать лучшим. Дело в его самоотдаче, а еще ему повезло с генетикой. Но это феноменальный футболист, который думает о каждой мелочи, о каждой детали игры и выжимает себя по максимуму.

Дело не только в физике, но и в психологии. С тех пор, как Роналду был молодым игроком в 2004 году, он стал реже касаться мяча, но количество касаний в штрафной, наоборот, увеличилось.

Мы говорим не только о физической силе и способности действовать быстрее других и быть сильнее, чем они. Нужно еще и думать о позиции на поле. И я думаю, что с этой эволюцией Роналду справился прекрасно", – заявил Фердинанд в эфире ВВС

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