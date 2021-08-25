Фердинанд высказался о ситуации в "Арсенале"

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Фердинанд высказался о ситуации в "Арсенале"Фото: инстаграм Фердинанда/Автор неизвестен

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" и сборной Англии Рио Фердинанд поделился мнением и ситуации, которая сложилась в лондонском "Арсенале". 

"Я бы на месте фанатов был доволен местом в первой десятке. Я ожидаю, что клуб завершит сезон на 9-м месте. Дайте-ка посмотреть, на каком месте клуб сейчас... На 19-м!

"Брайтон" прямо сейчас разнесет "Арсенал". "Брайтон" для вас стал бы серьезной проблемой.

Кто-то еще думает об "Арсенале" так, будто у команды на футболках по-прежнему логотип O2. Да "Брайтон" устроит "Арсеналу" трудный вечер, дорогие мои!" – сказал Фердинанд.

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