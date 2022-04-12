Фердинанд высказался в поддержку Магуйра

Фото: твиттер Магуайра\Автор неизвестен

Экс-защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд высказался в поддержку нынешнего капитана команды Харри Магуайра.

"В футболке сборной Англии он был просто феноменален. Он был выдающимся. Нельзя сказать, что это нулевой игрок, за Англию он играл просто невероятно. За Англию он отлично выступает, но они играют в футбол, который, вероятно, подходит ему.

Жерар Пике играл за "Юнайтед". Можно утверждать, что у него не было бы такой карьеры, как в "Барсе", если бы он остался в "Манчестер Юнайтед". Дело в том, как он играет.

Это как в боксе, бой зависит от стиля – то же самое и в футболе. Стиль "Манчестер Юнайтед" и то, как они пытаются играть, ему не подходят. Но дело в форме и уверенности.

Его уверенность сильно пострадала, и мне все равно, кто вы. Вы можете быть Месси, Роналду, Зиданом, Мбаппе, всеми этими игроками, но если их уверенность низка, то это уже не те игроки", – сказал Фердинанд.

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