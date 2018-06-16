Фердинанд: "Я - фанат Роналду"

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд назвал себя фанатом нападающего сборной Португалии Криштиану Роналду.

По словам англичанина, 33-летний форвард обладает сильным характером, позволяющим ему достигать успехов.

"Я чувствую себя его фанатом, когда говорю о нем. Характер - это ключ ко всему, что связано с Роналду. Его отличают решительность и амбиции, поэтому он является особенным игроком", - сказал он.

Напомним, что Роналду оформил хет-трик в матче группового этапа Чемпионата Мира-2018 против сборной Испании (3:3). | soccernews.ru