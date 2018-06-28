Фердинанд ждет от Англии победы в матче с Бельгией

Экс-игрок сборной Англии Рио Фердинанд прокомментировал предстоящую игру с Бельгией.

"Много разговоров о том, что сборная Англии ищет возможность занять вторую позицию в группе. Я никогда не выходил на поле, не пытаясь одержать победу в матче или сыграть вничью. Не знаю, как психологически подходить к игре таким образом.

Для уверенности важно продолжать побеждать! Англия, давай!" - написал Фердинанд в своем твиттере.

Считается, что победитель этой группы попадет в более сложную часть сетки плей-офф ЧМ-2018.

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