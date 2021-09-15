Фердинанд ждет трофеев от Сульшера в "Манчестер Юнайтед"

Фото: инстаграм Фердинанда/Автор неизвестен

Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился ожиданиями от тренера команды Уле-Гуннера Сульшера.

"Из всех тренеров топ-4 АПЛ только Сульшер пока не доказал, что способен побеждать на таком уровне.

До текущего момента он делал все, что от него требовалось. Но теперь настал роковой день.

Это его состав, который был сформирован им самим. Клуб провел великолепное трансферное окно, пришли победители, люди, которые способны изменить культуру клуба.

И теперь его будут судить по заслугам. Теперь нужно, чтобы это переросло в трофеи – в обратном случае его голова окажется на плахе, как и любого другого тренера", – сказал Фердинанд.

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