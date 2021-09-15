Фердинанд ждет трофеев от Сульшера в "Манчестер Юнайтед"
Фото: инстаграм Фердинанда/Автор неизвестен
Экс-футболист "Манчестер Юнайтед" Рио Фердинанд поделился ожиданиями от тренера команды Уле-Гуннера Сульшера.
"Из всех тренеров топ-4 АПЛ только Сульшер пока не доказал, что способен побеждать на таком уровне.
До текущего момента он делал все, что от него требовалось. Но теперь настал роковой день.
Это его состав, который был сформирован им самим. Клуб провел великолепное трансферное окно, пришли победители, люди, которые способны изменить культуру клуба.
И теперь его будут судить по заслугам. Теперь нужно, чтобы это переросло в трофеи – в обратном случае его голова окажется на плахе, как и любого другого тренера", – сказал Фердинанд.
Также не пропустите: Николич поделился мнением о группе "Локомотива" в ЛЕ. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Камано высказался о переходе Бека Бека в "Локомотив"
-
Погба прокомментировал поражение от "Янг Бойз"
-
Лапорта прокомментировал поражение от "Баварии"
-
Расписание матчей 8-го тура РПЛ
-
Моуринью хочет выиграть Лигу Конференций
-
Данни остался доволен "Зенитом" в матче с "Челси"
-
Фердинанд ждет трофеев от Сульшера в "Манчестер Юнайтед"
-
Николич поделился мнением о группе "Локомотива" в ЛЕ
-
В "Барселоне" началась эпидемия травм
-
Будущее Кумана в "Барселоне" находится под вопросом
-
2
Президент Ла Лиги назвал ПСЖ жуликами
-
Футболист "Барселоны" плакал после матча с "Баварией"
-
За Рюдигера могут побороться "Реал" и ПСЖ
-
Пике высказался о свисте болельщиков "Барселоны" в адрес Роберто
-
В "Ливерпуле" определили лучшего игрока августа
-
Малиновский ярко высказался о своем отъезде из сборной Украины
-
В "Ливерпуле" назвали сроки восстановления Эллиотта после жуткой травмы
-
Фернандиньо высказался о несостоявшемся переходе Роналду в "Манчестер Сити"
-
Владелец "Наполи" предложил создать новый турнир вместо Лиги Чемпионов
-
В Кремле оценили игру сборной России под руководством Карпина
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18