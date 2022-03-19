"Ференцварош" Черчесова добился третьей победы подряд
В рамках 25-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" на своём поле взял верх над "Мезоковешди" (1:0).
Победный гол забил нападающий будапештской команды Токмак Нгуен.
Подопечные Станислава Черчесова выиграли третий матч подряд в национальном первенстве.
"Ференцварош" лидирует в чемпионате с 8-очковым отрывом от ближайшего преследователя, имея при этом на одну встречу больше.
Не пропустите: Черчесов оценил выступления "Ференцвароша". | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
Жирков и Мамаев не помогут "Химкам" в матче с "Уралом"
-
"Барселона" нацелилась на воспитанника "Реала" из АПЛ
-
"Бохум" извинился перед арбитром за инцидент в матче с "Боруссией" М
-
Агент Рыбуса объяснил, почему поляк не спешит покидать "Локомотив"
-
"Ференцварош" Черчесова добился третьей победы подряд
-
Главные новости дня: 18 марта
-
Тренер "Сан Лоренцо" осудил фанатов ПСЖ за свист в адрес Месси
-
Языджи получил вызов в сборную Турции на стыки ЧМ-2022
-
"Вулверхэмптон" в результативном матче уступил "Лидсу"
-
"Сент-Этьен" сыграл вничью с "Труа"
-
"Атлетик" и "Хетафе" не выявили победителя в матче Ла Лиги
-
"Дженоа" переиграл "Торино", "Сассуоло" разгромил "Специю"
-
Месси может пропустить матч с "Монако"
-
Матч между "Бохумом" и гладбахской "Боруссией" прерван: названа причина
-
Де Хеа высказался о вылете "Манчестер Юнайтед" из Лиги Чемпионов
-
Футболисты "Сочи" сами убирали снег перед тренировкой
-
Тен Хаг прокомментировал возможное назначение в "Манчестер Юнайтед"
-
Шиманьски близок к уходу из "Динамо"
-
"Бенфика" назвала стоимость Нуньеса
-
Невилл предложил "Манчестер Юнайтед" кандидата на пост тренера
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фехервар
|30
|71
|2
|Ференцварош
|30
|64
|3
|МТК
|30
|57
|4
|Дебрецен ВСК
|30
|54
|5
|Пакши СЕ
|30
|51
|6
|Уйпешт
|30
|51
|7
|Диошдьор ВТК
|30
|48
|8
|Дьор ЕТО
|30
|38
|9
|Кечкемет ТЕ
|30
|38
|10
|Puskás FC
|30
|35
|11
|Пекши МФК
|30
|31
|12
|Нийредихаза Спартакус
|30
|30
|13
|Гонвед
|30
|28
|14
|Сомбатели Халадаш
|30
|25
|15
|Палхалма СЕ
|30
|22
|16
|Папа
|30
|19