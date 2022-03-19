"Ференцварош" Черчесова добился третьей победы подряд

Фото твиттер "Ференцвароша"

В рамках 25-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" на своём поле взял верх над "Мезоковешди" (1:0).

Победный гол забил нападающий будапештской команды Токмак Нгуен.

Подопечные Станислава Черчесова выиграли третий матч подряд в национальном первенстве.

"Ференцварош" лидирует в чемпионате с 8-очковым отрывом от ближайшего преследователя, имея при этом на одну встречу больше.

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