"Ференцварош" Черчесова не смог обыграть аутсайдера чемпионата Венгрии
Фото: твиттер "Ференцвароша"
В 21-м туре чемпионата Венгрии "Ференцварош" сыграл вничью с МТК (0:0).
Отметим, что это первая ничья клуба под руководством Станислава Черчесова. До этого было две победы и два поражения.
"Ференцварош" продолжает лидировать в чемпионате, однако "Академия Пушкаша" отстает на два очка и имеет игру в запасе.
МТК занимает в чемпионате 11-ю позицию (зона вылета).
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