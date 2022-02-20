"Ференцварош" Черчесова не смог обыграть аутсайдера чемпионата Венгрии

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"Ференцварош" Черчесова не смог обыграть аутсайдера чемпионата ВенгрииФото: твиттер "Ференцвароша"

В 21-м туре чемпионата Венгрии "Ференцварош" сыграл вничью с МТК (0:0).

Отметим, что это первая ничья клуба под руководством Станислава Черчесова. До этого было две победы и два поражения.

"Ференцварош" продолжает лидировать в чемпионате, однако "Академия Пушкаша" отстает на два очка и имеет игру в запасе.

МТК занимает в чемпионате 11-ю позицию (зона вылета).

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