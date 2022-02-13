"Ференцварош" Черчесова победил на выезде и вышел на 1-е место в чемпионате Венгрии
Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен
В матче 20-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" под руководством Станислава Черчесова на выезде победил "Залаэгерсег" со счетом 3:1.
Победу гостям принесли голы Кристоффера Сакариассена, Риана Ммаэ и Эндре Ботки. В составе хозяев отличился Йосип Шполярич.
"Ференцварош", набрав 41 очко, вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата.
"Залаэгерсег" - "Ференцварош" - 1:3 (1:2)
Голы: Сакариассен, 2 - 0:1, Ммаэ, 33 - 0:2, Шполярич, 45 - 1:2, Ботка, 49 - 1:3
"Ференцварош": Дибус, Ботка (Чивич, 90), С. Ммаэ, Влажич, Винго, Вечей, Лайдуни, Сакариассен (Гаврич, 75), Нгуэн, Зубков (Лончар, 62), Р. Ммаэ (Бэсси, 75).
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