"Ференцварош" Черчесова победил на выезде и вышел на 1-е место в чемпионате Венгрии

Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен

В матче 20-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" под руководством Станислава Черчесова на выезде победил "Залаэгерсег" со счетом 3:1.

Победу гостям принесли голы Кристоффера Сакариассена, Риана Ммаэ и Эндре Ботки. В составе хозяев отличился Йосип Шполярич.

"Ференцварош", набрав 41 очко, вышел на первое место в турнирной таблице чемпионата.

"Залаэгерсег" - "Ференцварош" - 1:3 (1:2)

Голы: Сакариассен, 2 - 0:1, Ммаэ, 33 - 0:2, Шполярич, 45 - 1:2, Ботка, 49 - 1:3

"Ференцварош": Дибус, Ботка (Чивич, 90), С. Ммаэ, Влажич, Винго, Вечей, Лайдуни, Сакариассен (Гаврич, 75), Нгуэн, Зубков (Лончар, 62), Р. Ммаэ (Бэсси, 75).

Не пропустите: "Лестер" на 91-й минуте упустил победу над "Вест Хэмом". | http://soccernews.ru