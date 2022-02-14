"Ференцварош" Черчесова подписал бразильца

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"Ференцварош" Черчесова подписал бразильца

Фото: сайт "Ференцвароша"/Автор неизвестен

Пресс-служба "Ференцвароша" на официальном сайте объявила о переходе нападающего "Атлетико Минейро" Маркиньоса Мартинса.

Сумма трансфера не разглашается. Бразилец заключил с венгерским клубом контракт до лета 2024 года.

22-летний Маркиньос выступал за "Атлетико Минейро" с 2017 года. Всего он провел за клуб 34 матча, забил один гол и отдал шесть результативных передач. Сдавался в аренду в "Шапекоэнсе" и "Ботев".

Не пропустите: "Ференцварош" Черчесова победил на выезде и вышел на 1-е место в чемпионате Венгрии. | http://soccernews.ru
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