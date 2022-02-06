"Ференцварош" Черчесова потерпел разгромное поражение в чемпионате Венгрии
Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен
"Ференцварош" под руководством российского тренера Станислав Черчесов в матче 19-го тура чемпионата Венгрии на своем поле проиграл "Пакшу" со счетом 0:3.
Победу гостям принесли голы Мартина Адама, Балинта Сабо и Жолта Харасти.
"Ференцварош" с 38 очками опустился на второе место в турнирной таблице венгерского национального чемпионата. "Пакш", набрав 27 очков, поднялся на пятую позицию.
"Ференцварош" – "Пакш" - 0:3 (0:2)
Голы: Адам, 6 - 0:1, Сабо, 31 - 0:2, Харасти, 72 - 0:3
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