"Ференцварош" Черчесова потерпел разгромное поражение в чемпионате Венгрии

Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен

"Ференцварош" под руководством российского тренера Станислав Черчесов в матче 19-го тура чемпионата Венгрии на своем поле проиграл "Пакшу" со счетом 0:3.

Победу гостям принесли голы Мартина Адама, Балинта Сабо и Жолта Харасти.

"Ференцварош" с 38 очками опустился на второе место в турнирной таблице венгерского национального чемпионата. "Пакш", набрав 27 очков, поднялся на пятую позицию.

"Ференцварош" – "Пакш" - 0:3 (0:2)

Голы: Адам, 6 - 0:1, Сабо, 31 - 0:2, Харасти, 72 - 0:3

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