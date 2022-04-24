"Ференцварош" Черчесова стал чемпионом Венгрии
Фото: твиттер Станислава Черчесова/Автор неизвестен
Будапештский "Ференцварош", который возглавляет российский тренер Станислав Черчесов, в матче 29-го тура чемпионата Венгрии обыграл "Уйпешт" и стал чемпионом страны.
Клуб из Будапешта набрал 62 очка и стал недосягаемым для "Кишварды" и "Академии Пушкаша" (по 49 очков).
"Ференцварош" стал чемпионом в 33-й раз в истории и это является национальным рекордом. Ближайшими преследователями являются МТК (23) и "Уйпешт" (20).
Для 58-летнего Черчесова трофей стал третьим в карьере. Ранее он становился чемпионом и обладателем Польши во главе варшавской "Легии".
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