"Ференцварош" Черчесова выиграл в матче лидеров чемпионата Венгрии
В матче 23-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" на своем поле обыграл "Кишварду" со счетом 2:1.
Победу подопечным Станислава Черчесова принесли голы Франка Боли и Токмака Нгуена. В составе гостей отличился Василе Бумба.
"Ференцварош", набрав 46 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата. "Кишварда" с 41 очком осталась на третьей позиции.
"Ференцварош" - "Кишварда" - 2:1 (0:1)
Голы: Бумба, 31 (с пенальти) - 0:1, Боли, 58 - 1:1, Нгуен, 90+1 - 2:1
"Ференцварош": Дибус, Блажич, Ковачевич, Уинго, Чивич, Эсити (Боли, 46), Лайдуни, Закариассен (Гаврич, 80), Бэсси (Маркиньос, 46), Ауски (Зубков, 58), Нгуен.
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