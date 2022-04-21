"Ференцварош" Черчесова вышел в финал Кубка Венгрии
Фото: твиттер Станислава Черчесова/Автор неизвестен
"Ференцварош", который возглавляет Станислав Черчесов, вышел в финал Кубка Венгрии.
В полуфинальном поединке клуб из Будапешта разгромил "Дьер" со счетом 4:1.
"Дьер" - "Ференцварош" - 1:4 (0:2)
Голы: Боли, 23 - 0:1, Закариассен, 32 - 0:2, Боли, 52 - 0:3, Бакша, 73 - 1:3, Липтак, 78 (автогол) - 1:4
В решающем матче "Ференцварош" встретится с "Пакшем".
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