"Ференцварош" Черчесова вышел в финал Кубка Венгрии



Фото: твиттер Станислава Черчесова/Автор неизвестен

"Ференцварош", который возглавляет Станислав Черчесов, вышел в финал Кубка Венгрии.

В полуфинальном поединке клуб из Будапешта разгромил "Дьер" со счетом 4:1.

"Дьер" - "Ференцварош" - 1:4 (0:2)

Голы: Боли, 23 - 0:1, Закариассен, 32 - 0:2, Боли, 52 - 0:3, Бакша, 73 - 1:3, Липтак, 78 (автогол) - 1:4

В решающем матче "Ференцварош" встретится с "Пакшем".

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