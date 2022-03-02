"Ференцварош" Черчесова вышел в полуфинал Кубка Венгрии
Фото: твиттер "Ференцвароша"
В рамках 1/4 финала Кубка Венгрии "Ференцварош" переиграл "Гонвед".
Единственный гол на 23-й минуте забил Токмак Нгуен.
Таким образом, подопечные Станислава Черчесова пробились в полуфинал кубка страны.
Напомним, что "Ференцварош" лидирует в чемпионате, опережая "Академию Пушкаша" на 2 очка.
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