"Ференцварош" Черчесова вышел в полуфинал Кубка Венгрии

Фото: твиттер "Ференцвароша"

В рамках 1/4 финала Кубка Венгрии "Ференцварош" переиграл "Гонвед".

Единственный гол на 23-й минуте забил Токмак Нгуен.

Таким образом, подопечные Станислава Черчесова пробились в полуфинал кубка страны.

Напомним, что "Ференцварош" лидирует в чемпионате, опережая "Академию Пушкаша" на 2 очка.

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