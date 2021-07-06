"Ференцварош", "Флора" и ХИК одержали победы в отборочном турнире Лиги чемпионов

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"Ференцварош", "Флора" и ХИК одержали победы в отборочном турнире Лиги чемпионов

Фото: инстаграм "Ференцвароша"/Автор неизвестен

Завершились три первых матча 1-го отборочного раунда Лиги чемпионов. 

Венгерский "Ференцварош" разгромил косовскую "Приштину", эстонская "Флора" добилась победы над мальтийским "Хиберниансом" (2:0), а финский ХИК победил черногорскую "Будучность".

Ответные матчи пройдут 13-14 июля.

"Ференцварош" (Венгрия) — "Приштина" (Косово) — 3:0 (0:0)
Голы: Нгуэн, 71 - 1:0, Ммаее, 74 - 2:0, Блажич, 78 - 3:0  

"Флора" (Эстония) — "Хибернианс" (Мальта) — 2:0 (0:0)
Голы: Саппинен, 75 - 1:0, Саппинен, 89 - 2:0

ХИК (Финляндия) — "Будучность" (Черногория) — 3:1 (3:1)
Голы: Риски, 5 - 1:0, Валенчич, 7 - 2:0, Сексела, 13 - 3:0, Райкович, 35 - 3:1

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