"Ференцварош" и "Олимпиакос" вышли в Лигу Чемпионов

Завершились два ответных матча раунда плей-офф Лиги Чемпионов. Венгерский "Ференцварош" и греческий "Олимпиакос" удержали преимущество, добытое в первых матчах, и пробились в групповой этап турнира.

"Ференцварош" Венгрия – "Мольде" Норвегия - 0:0 - первый матч - 3:3

"Ференцварош": Дибус, Ботка, Блажич, Хайстер, Ловренчич, Шигер (Лаидуни, 79), Харатин, Зубков, Сомалиа (Фримпонг, 87), Нген (Изаэл, 79), Узуни.

"Мольде": Линде, Педерсен, Грегерсен, Хеуген, Хестад, Эллингсен, Эйкрем, Хуссайн (Омоиджуанфо, 83), Эурснес, Джеймс, Кнудтсон (Брюнхильдсен, 64).

"Омония" Кипр – "Олимпиакос" Греция - 0:0 - первый матч - 0:2

"Омония": Фрейтас, Люфтнер, Губочан, Лецьякс, Кусулос, Ционис (Сене, 84), Ботеак, Папулис (Асанте, 70), Витор Гомеш, Ланг, Дюриш (Какулис, 70).

"Олимпиакос": Жозе Са, Рафинья, Холебас, Рубен Семеду, Ба, Камара (Кафу, 90), Мвила, Вальбуэна (Фортунис, 90), Бухалакис, Ранджелович (Масурас, 75), Эль-Араби.

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