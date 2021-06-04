"Ференцварош" объявил об отставке Сергея Реброва
Фото сайт "Ференцвароша"
Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров покинул занимаемый пост, сообщает официальный сайт венгерского клуба.
47-летний украинец возглавлял "зелёных орлов" с августа 2018 года и выиграл с командой три чемпионства подряд.
Ранее стало известно, что в услугах Реброва заинтересованы "Аль-Айн" из ОАЭ и греческий ПАОК.
Также бывший игрок казанского "Рубина" входит в шорт-лист "Тоттенхэма".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Фехервар
|30
|71
|2
|Ференцварош
|30
|64
|3
|МТК
|30
|57
|4
|Дебрецен ВСК
|30
|54
|5
|Пакши СЕ
|30
|51
|6
|Уйпешт
|30
|51
|7
|Диошдьор ВТК
|30
|48
|8
|Дьор ЕТО
|30
|38
|9
|Кечкемет ТЕ
|30
|38
|10
|Puskás FC
|30
|35
|11
|Пекши МФК
|30
|31
|12
|Нийредихаза Спартакус
|30
|30
|13
|Гонвед
|30
|28
|14
|Сомбатели Халадаш
|30
|25
|15
|Палхалма СЕ
|30
|22
|16
|Папа
|30
|19