"Ференцварош" объявил об отставке Сергея Реброва

Фото сайт "Ференцвароша"

Главный тренер "Ференцвароша" Сергей Ребров покинул занимаемый пост, сообщает официальный сайт венгерского клуба.

47-летний украинец возглавлял "зелёных орлов" с августа 2018 года и выиграл с командой три чемпионства подряд.

Ранее стало известно, что в услугах Реброва заинтересованы "Аль-Айн" из ОАЭ и греческий ПАОК.

Также бывший игрок казанского "Рубина" входит в шорт-лист "Тоттенхэма".

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