"Ференцварош" перед матчем с ЦСКА в Лиге Европы сыграл вничью
Перед матчем 4-го тура группового этапа Лиги Европы с ЦСКА "Ференцварош" сыграл вничью с "Мезекевешдом" (1:1) в чемпионате Венгрии.
Напомним, матч ЦСКА - "Ференцварош" состоится 7 ноября и начнется 23:00 (мск).
Первая встреча команд завершилась в пользу венгерского клуба 0:1.
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