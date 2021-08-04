"Ференцварош" победил "Славию" в квалификации Лиги Чемпионов

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"Ференцварош" победил "Славию" в квалификации Лиги Чемпионов

Фото: инстаграм "Ференцвароша"/Автор неизвестен

Завершились два первых матча 3-го квалификационного раунда Лиги Чемпионов. 

Венгерский "Ференцварош" дома победил чешскую "Славию", хорватское "Динамо" на своем поле разошлось миром с польской "Легией".

"Ференцварош" (Венгрия) - "Славия" (Чехия) - 2:0 (1:0)
Голы: Качараба, 44 - 1:0, Харатин, 50 (с пенальти) - 2:0

"Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Легия" (Польша) - 1:1 (0:0)
Голы: Петкович, 60 - 1:0, Мучи, 82 - 1:1

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