"Ференцварош" проиграл первый матч под руководством Черчесова

Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен

Венгерский "Ференцварош" потерпел поражение в первом матче под руководством российского тренера Станислава Черчесова.

Клуб из Будапешта в товарищеском матче уступил словацкому ДАКу со счетом 0:2. Победу словакам принесли голы Николы Крстовича и Андрейса Циганикса.

58-летний Черчесов возглавил "Ференцварош" 20 декабря прошлого года. Ранее он тренировал "Куфштайн", Ваккер-Тироль", "Спартак", "Жемчужину", "Терек", "Амкар", "Динамо", "Легию" и сборную России.

"Ференцварош", набрав в 16 матчах 35 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии.

Не пропустите: "Валенсия" может подписать защитника "Барселоны". | http://soccernews.ru