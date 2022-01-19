"Ференцварош" проиграл первый матч под руководством Черчесова
Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен
Венгерский "Ференцварош" потерпел поражение в первом матче под руководством российского тренера Станислава Черчесова.
Клуб из Будапешта в товарищеском матче уступил словацкому ДАКу со счетом 0:2. Победу словакам принесли голы Николы Крстовича и Андрейса Циганикса.
58-летний Черчесов возглавил "Ференцварош" 20 декабря прошлого года. Ранее он тренировал "Куфштайн", Ваккер-Тироль", "Спартак", "Жемчужину", "Терек", "Амкар", "Динамо", "Легию" и сборную России.
"Ференцварош", набрав в 16 матчах 35 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии.
Не пропустите: "Валенсия" может подписать защитника "Барселоны". | http://soccernews.ru
Комментарии
опрос
Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Лента новостей
-
"Ференцварош" проиграл первый матч под руководством Черчесова
-
Семак высказался о непопадании Дзюбы в основной состав "Зенита"
-
ПСЖ уверен в назначении Зидана
-
В Англии расследуют обстоятельства получения желтой карточки игроком "Арсенала"
-
Анчелотти поделился ожиданиями от матча с "Эльче" в Кубке Короля
-
Артета ответил на критику по поводу переноса матча против "Тоттенхэма"
-
"Краснодар" уступил "Легии" в товарищеском матче
-
"Зенит" уверенно обыграл "Эмирейтс" в товарищеском матче
-
Сборная Аргентины огласила заявку на матчи отбора к ЧМ-2022. Месси не попал в состав
-
Семак подтвердил, что Азмун хочет покинуть "Зенит"
-
"Зенит" близок к трансферу Юри Алберто
-
"Барселона" продвинулась в переговорах с Кристенсеном
-
ЦСКА опозорился с презентацией Языджи и уже извинился
-
Анчелотти высказался о положении Азара в "Реале"
-
"Валенсия" может подписать защитника "Барселоны"
-
Погба сообщил руководству "Манчестер Юнайтед" о своем будущем
-
Куртуа пропустит матч "Реала" с "Эльче" в Кубке Короля
-
Хави о Дембеле: "Либо продление, либо продажа в январе"
-
Гравенберх согласился играть в "Реале"
-
Источник: "Зенит" хочет подписать Плеа