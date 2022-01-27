"Ференцварош" проиграл в первом официальном матче Черчесова на посту главного тренера
Фото: инстаграм "Ференцвароша"\Автор неизвестен
"Ференцварош" уступил "Академии Пушкаша" в отложенной игре 4-го тура чемпионата Венгрии со счетом 0:1.
Этот матч стал первым официальным для главного тренера чемпиона Венгрии Станислава Черчесова, который ранее возглавлял сборную России.
"Пушкаш Академия" - "Ференцварош" - 1:0
Гол: Нунес, 45+4
Удаление: Бешич ("Ференцварош"), 24.
Черчесов был назначен на пост главного тренера "Ференцвароша" в декабре прошлого года.
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