"Ференцварош" Реброва досрочно выиграл чемпионат Венгрии
"Ференцварош" в гостевом матче 30-го тура чемпионата Венгрии обыграл "Гонвед". Команда досрочно стала чемпионом страны.
Отметим, что команду гостей тренирует экс-игрок "Динамо" Сергей Ребров.
"Гонвед" - "Ференцварош" - 0:2 (0:0)
Голы: Блажич, 48 - 0:1, Шкварка, 54 - 0:2
"Ференцварош" с 70 баллами стал недосягаемым для соперников.
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