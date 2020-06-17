"Ференцварош" Реброва досрочно выиграл чемпионат Венгрии

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"Ференцварош" Реброва досрочно выиграл чемпионат Венгрии

"Ференцварош" в гостевом матче 30-го тура чемпионата Венгрии обыграл "Гонвед". Команда досрочно стала чемпионом страны.

Отметим, что команду гостей тренирует экс-игрок "Динамо" Сергей Ребров.

"Гонвед" - "Ференцварош" - 0:2 (0:0)

Голы: Блажич, 48 - 0:1, Шкварка, 54 - 0:2

"Ференцварош" с 70 баллами стал недосягаемым для соперников.

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