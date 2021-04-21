"Ференцварош" в 3 раз подряд стал чемпионом Венгрии

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"Ференцварош" в 3 раз подряд стал чемпионом ВенгрииФото: Твиттер @Fradi_HU 
В матче 30 тура Чемпионата Венгрии "Ференцварош" принимал "Уйпешт" и разгромил соперника со счетом 3:0. 

Эта победа позволила "зелено-белым" досрочно стать чемпионами страны. За 4 тура до конца турнира команда под руководством Сергея Реброва опережает ближайшего конкурента на 14 очков. 

Для "Ференцвароша", как и для украинского специалиста, который стал у руля клуба в 2018 году эти золотые медали стали третьими кряду.

Всего же команда из Будапешта стала чемпионом Венгрии в 32 раз за свою историю.

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