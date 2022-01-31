"Ференцварош" впервые победил при Черчесове

Фото: инстаграм Станислава Черчесова/Автор неизвестен

В матче 18-го тура чемпионата Венгрии "Ференцварош" на выезде обыграл "Уйпешт" со счетом 1:0.

Победу клубу из Будапешта принес гол Степана Лончара. Эта победа стала первой для клуба под руководством российского тренера Станислава Черчесова.

"Ференцварош", набрав 38 очков, лидирует в турнирной таблице чемпионата Венгрии.

"Уйпешт" - "Ференцварош" - 0:1 (0:0)

Гол: Лончар, 78 - 0:1

"Ференцварош": Дибус, Блажич, Ботка (Уинго, 52), Ковачевич, Чивич, Мак (Боли, 64), Марин (Лончар, 52), Вечей, Бэсси, Нгуен, Зубков (Санто, 89).

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