Фергюсон: "Если "Реал" сохранит состав, то продолжит доминировать в Европе ещё три-четыре сезона"

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Фергюсон: "Если "Реал" сохранит состав, то продолжит доминировать в Европе ещё три-четыре сезона"

Легендарный тренер, экс-наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон высказался о доминировании мадридского "Реала" в европейском футболе.

"Из-за "Реала" другим клубам теперь крайне сложно выиграть Лигу Чемпионов. Если мадридцы сохранят состав, то продолжат доминировать в Европе ещё три-четыре сезона" - цитирует Фергюсона Marca.

Напомним, что "Реал" становился победителем Лиги Чемпионов три раза за последние четыре сезона. 

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