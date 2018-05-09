Легендарный наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон хочет посетить финал Лиги Чемпионов в Киеве.

Так, по сведениям TuttoMercatoWeb, после выхода из комы 76-летний специалист поинтересовался у врачей, есть ли хоть какой-то шанс на то, чтобы ему дали возможность отправиться в столицу Украины 26-го мая на главный матч самого престижного клубного европейского турнира между мадридским "Реалом" и "Ливерпулем".

Напомним, стало известно, что Фергюсон спросил первым делом после выхода из комы. | soccernews.ru