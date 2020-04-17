Фергюсон хотел продать Роналду "Барселоне"

Экс-президент "Реала" Рамон Кальдерон рассказал, что нападающий Криштиану Роналду мог перейти в "Барселону", когда играл за "МЮ".



"Я вёл переговоры с Криштиану в течение 2007 и 2008 годов. С "МЮ" было непросто, так как они не хотели терять футболиста, но Роналду тогда четко понимал, чего хочет. Он хотел присоединиться к "Реалу".



Фергюсон не хотел отпускать Роналду, не хотел продавать его "Реалу" и предложил Криштиану "Барселоне". Каталонцы были в восторге, но Роналду понимал, что обязан "Реалу", - цитирует Кальдерона AS.



Роналду перешел в "Реал" летом 2009 года. За игрока мадридский клуб заплатил 94 миллиона евро. В 2018 году форвард покинул "Реал" и ушел в "Ювентус".

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