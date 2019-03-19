Фергюсон и Гвардиола включены в десятку лучших клубных тренеров в истории по версии France Football

Теги хосеп гвардиолаалекс фергюсонйохан кройффкарло анчелотти

Фергюсон и Гвардиола включены в десятку лучших клубных тренеров в истории по версии France Football

Авторитетный журнал France Football опубликовал десятку лучших клубных тренеров в истории.

При составлении рейтинга учитывались достижения наставников с командами, их наследие, личные качества, продолжительность карьеры и оказанное влияние.

1. Ринус Михелс (Голландия)

2. Алекс Фергюсон (Шотландия)

3. Арриго Сакки (Италия)

4. Йохан Кройфф (Голландия)

5. Хосеп Гвардиола (Испания)

6. Валерий Лобановский (СССР, Украина)

7. Эленио Эррера (Аргентина, Франция)

8. Карло Анчелотти (Италия)

9. Эрнст Хаппель (Австрия)

10. Билл Шенкли (Шотландия)

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