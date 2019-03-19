Фергюсон и Гвардиола включены в десятку лучших клубных тренеров в истории по версии France Football
Авторитетный журнал France Football опубликовал десятку лучших клубных тренеров в истории.
При составлении рейтинга учитывались достижения наставников с командами, их наследие, личные качества, продолжительность карьеры и оказанное влияние.
1. Ринус Михелс (Голландия)
2. Алекс Фергюсон (Шотландия)
3. Арриго Сакки (Италия)
4. Йохан Кройфф (Голландия)
5. Хосеп Гвардиола (Испания)
6. Валерий Лобановский (СССР, Украина)
7. Эленио Эррера (Аргентина, Франция)
8. Карло Анчелотти (Италия)
9. Эрнст Хаппель (Австрия)
10. Билл Шенкли (Шотландия)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|31
|76
|2
|Манчестер Сити
|30
|74
|3
|Тоттенхэм
|30
|61
|4
|Арсенал Лондон
|30
|60
|5
|Манчестер Юнайтед
|30
|58
|6
|Челси
|30
|57
|7
|Вулверхэмптон
|30
|44
|8
|Уотфорд
|30
|43
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|31
|42
|10
|Лестер Сити
|31
|41
|11
|Эвертон
|31
|40
|12
|Борнмут
|31
|38
|13
|Ньюкасл Юнайтед
|31
|35
|14
|Кристал Пэлас
|30
|33
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|29
|33
|16
|Саутгемптон
|30
|30
|17
|Бернли
|31
|30
|18
|Кардифф Сити
|30
|28
|19
|Фулхэм
|31
|17
|20
|Хаддерсфилд Таун
|31
|14