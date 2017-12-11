Фергюсон назвал игрока, который достоин сравнений с Роналду

Теги алекс фергюсонкриштиану роналдулионель месси

Фергюсон назвал игрока, который достоин сравнений с РоналдуЛегендарный наставник английского "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон назвал игрока, с которым за последние 20 лет можно сравнивать его бывшего подопечного Криштиану Роналду.

"В "Реале" он превзошел то, чего он достиг с нами, с точки зрения результатов, забитых мячей и титулов. Это феноменально... За последние 20 лет единственным игроком, с которым его действительно можно сравнивать, является Месси", - цитирует известного в прошлом тренера Get Football News France.

Напомним, Роналду сделал выбор между Левандовски и Икарди. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Главное событие 2017 года?
Все опросы

главное

Итоги 15 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Итоги 15 тура Ла Лиги в цифрах и фактах

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 15 39
2 Валенсия 15 34
3 Атлетико Мадрид 15 33
4 Реал Мадрид 15 31
5 Севилья 15 28
6 Вильярреал 15 21
7 Хетафе 15 20
8 Леганес 15 20
9 Жирона 15 20
10 Реал Сосьедад 15 19
11 Сельта Виго 15 18
12 Бетис 15 18
13 Эйбар 15 18
14 Атлетик Бильбао 15 17
15 Леванте 15 16
16 Эспаньол 15 16
17 Депортиво Ла-Корунья 15 15
18 Алавес 15 12
19 Малага 15 11
20 Лас Пальмас 15 10
Полная таблица

топ-5 тегов