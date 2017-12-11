Фергюсон назвал игрока, который достоин сравнений с Роналду

Легендарный наставник английского "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон назвал игрока, с которым за последние 20 лет можно сравнивать его бывшего подопечного Криштиану Роналду.

"В "Реале" он превзошел то, чего он достиг с нами, с точки зрения результатов, забитых мячей и титулов. Это феноменально... За последние 20 лет единственным игроком, с которым его действительно можно сравнивать, является Месси", - цитирует известного в прошлом тренера Get Football News France.

Напомним, Роналду сделал выбор между Левандовски и Икарди. | soccernews.ru