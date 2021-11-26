Фергюсон не влиял на решение назначить Рангника тренером "Манчестер Юнайтед"

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Фергюсон не влиял на решение назначить Рангника тренером "Манчестер Юнайтед"Фото: инстаграм "Манчестер Юнайтед"/Автор неизвестен

Директор по спорту и развитию московского "Локомотива" Ральф Рангник вскоре будет назначен на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед", сообщает Daily Mirror.

По информации источника, стороны уже достигли договоренности. Как отмечает источник, это решение никак не обсуждалось с легендой "красных дьяволов" Алексом Фергюсоном.

Ранее сообщалось, что контракт с немецким специалистом будет подписан до конца нынешнего сезона, после чего он еще как минимум два года будет консультировать английский клуб.

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