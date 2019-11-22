Фергюсон оценил работу Гиггза в сборной Уэльса

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Фергюсон оценил работу Гиггза в сборной Уэльса

Легендарный шотландский тренер Алекс Фергюсон прокомментировал тренерские успехи в сборной Уэльса своего бывшего подопечного Райана Гиггза.

"Ему всегда было суждено стать топ-тренером. Он умён и полон энергии. Со сборной Уэльса он проделал отличную работу, при этом он даёт шансы молодым игрокам. Это потрясающе", - цитирует Фергюсона Goal.com.

45-летний Гиггз возглавляет "драконов" с января 2018 года. Под его руководством национальная команда добыла прямую путёвку в финальную часть Евро-2020.

В "Манчестер Юнайтед" валлиец играл под руководством Фергюсона более 20 лет.

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