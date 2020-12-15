Фергюсон отреагировал на смерть Жерара Улье

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон прокомментировал смерть экс-тренера "Ливерпуля" Жерара Улье.

Французский специалист ушёл из жизни в ночь на понедельник в возрасте 73 лет.

"Эта новость шокировала меня. Он был ещё молод... Мы стали друзьями, когда Жерар работал в "Ливерпуле". У нас были прекрасные отношения. Он замечательно разбирался в футболе. В его компании мне всегда было приятно находиться, и я буду искренно скучать по нему. Улье был настоящим джентльменом. Это грустный день для всего футбола. Мои мысли в это печальное время с его семьей", - приводит слова Фергюсона BBC.

В течение тренерской карьеры Улье возглавлял "Ливерпуль", "Лион", ПСЖ, "Астон Виллу", "Ланс" и сборную Франции. Наиболее успешным он был с "красными" - 6 выигранных трофеев.

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