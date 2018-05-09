Фергюсон переведен в обычную палату



Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон переведен из отделения интенсивной терапии в стационар, сообщает официальный сайт клуба.

"Семья Фергюсона тронута уровнем поддержки и количеством пожеланий, но хочет снова попросить о приватности, потому что это будет иметь жизненно важное значение на следующем этапе восстановления", - говорится в сообщении "МЮ".

Напомним, что несколько дней назад 76-летний Фергюсон перенес операцию после кровоизлияния в мозг.

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