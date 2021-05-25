Фергюсон полетел с "Манчестер Юнайтед" на финал Лиги Европы

Фото твиттер Mirror Football

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон лично поддержит "красных дьяволов" в заключительном матче сезона.

Напомним, что в среду, 26 мая, английская команда сразится с "Вильярреаллом" в финале Лиги Европы.

"Кое-кто особенный присоединяется к нашей выездной вечеринке", - написал твиттер "МЮ", прикрепив два фото легендарного шотландца.

Фергюсон возглавлял "Юнайтед" с 1986 по 2013 год и выиграл с командой 38 трофеев.

Финал ЛЕ состоится в польском городе Гданьск. Начало - в 22:00 по московскому времени.

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