Фергюсон полетел с "Манчестер Юнайтед" на финал Лиги Европы
Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон лично поддержит "красных дьяволов" в заключительном матче сезона.
Напомним, что в среду, 26 мая, английская команда сразится с "Вильярреаллом" в финале Лиги Европы.
"Кое-кто особенный присоединяется к нашей выездной вечеринке", - написал твиттер "МЮ", прикрепив два фото легендарного шотландца.
There's a special someone joining our travelling party ❤️#MUFC #UEL pic.twitter.com/hWKNwRAUjg— Manchester United (@ManUtd) May 24, 2021
Фергюсон возглавлял "Юнайтед" с 1986 по 2013 год и выиграл с командой 38 трофеев.
Финал ЛЕ состоится в польском городе Гданьск. Начало - в 22:00 по московскому времени.
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