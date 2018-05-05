Фергюсон попал в больницу из-за кровоизлияния в мозг

Легендарный наставник "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон попал в больницу, сообщает The Times.

По сведениям издания, 76-летний шотландец был госпитализирован в пятницу, а сегодня ему предстоит операция.

СМИ утверждают, что у Фергюсона произошло кровоизлияния в мозг, вследствие чего он был введён в состояние комы.

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