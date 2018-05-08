Фергюсон пошёл на поправку

Теги манчестер юнайтедалекс фергюсон

Фергюсон пошёл на поправку

Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон пошёл на поправку, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, 76-летний шотландец демонстрирует признаки выздоровления. В частности, он уже может сидеть и разговаривать.

Напомним, что в минувшую субботу Фергюсон перенёс операцию после кровоизлияния в мозг.

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