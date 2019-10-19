Фергюсон присутствовал на тренировке "Манчестер Юнайтед" в преддверии матча с "Ливерпулем"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон присутствовал на тренировке команды.

Напомним, что завтра, 20 октября, в 18:30 (мск) "красные дьяволы" примут лидера АПЛ "Ливерпуль".

Фергюсон возглавлял "МЮ" с 1986 по 2013 год. Под его руководством клуб завоевал 38 трофеев.

В текущем сезоне АПЛ после 8 туров "МЮ" идет на 14-м месте, имея в активе 9 очков.

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