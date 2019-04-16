Фергюсон прибыл на матч 1/4 финала ЛЧ "Барселоны" с "Манчестр Юнайтед"

Экс-тренер "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон приехал на ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов с "Барселоной".

Перед этой встречей 77-летний специалист встретился с главным тренером "красных дьяволов" Уле Гунар Сульшером.

Игра проходит в Барселоне на "Камп Ноу" (1:0, первый тайм).

Отметим, что 20 лет назад на этом стадионе "МЮ" под руководством Фергюсона выиграл Лигу чемпионов. а победный гол забил Сульшер.

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