Фергюсон прокомментировал решение Руни завершить карьеру
Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон высказался об уходе из футбола экс-нападающего "красных дьяволов" Уэйна Руни.
Напомним, что 35-летний форвард завершил карьеру и стал полноценным главным тренером "Дерби Каунти".
"Руни - лучший бомбардир "МЮ" и сборной Англии, он провёл фантастическую карьеру. Это станет для него отправной точкой. Уэйн хорошо начал тренерский путь, он знает футбол. Надеюсь, у него получится», - приводит слова Фергюсона Goal.com.
Руни выступал за "МЮ" с 2004 по 2017 год и выиграл с командой 16 трофеев. Он забил 253 гола в 559 матчах.
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|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18