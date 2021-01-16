Фергюсон прокомментировал решение Руни завершить карьеру

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Фергюсон прокомментировал решение Руни завершить карьеру

Бывший наставник "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон высказался об уходе из футбола экс-нападающего "красных дьяволов" Уэйна Руни.

Напомним, что 35-летний форвард завершил карьеру и стал полноценным главным тренером "Дерби Каунти".

"Руни - лучший бомбардир "МЮ" и сборной Англии, он провёл фантастическую карьеру. Это станет для него отправной точкой. Уэйн хорошо начал тренерский путь, он знает футбол. Надеюсь, у него получится», - приводит слова Фергюсона Goal.com.

Руни выступал за "МЮ" с 2004 по 2017 год и выиграл с командой 16 трофеев. Он забил 253 гола в 559 матчах. 

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