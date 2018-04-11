Фергюсон просматривал Умтити в матче с "Ромой" для "Манчестер Юнайтед"

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Фергюсон просматривал Умтити в матче с "Ромой" для "Манчестер Юнайтед"
Бывший главный тренер "Манчестер Юнайтед" Алекс Фергюсон побывал на ответном матче 1/4 финала Лиги Чемпионов между "Ромой" и "Барселоной" (3:0), сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, специалист просматривал защитника каталонского клуба Самюэля Умтити, по просьбе главного тренера манкунианцев Жозе Моуринью.

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" может приобрести 24-летнего Умтити будущим летом за 60 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что Умтити потребовал от "Барселоны" согласовать с ним новый контракт до конца апреля, иначе он будет вести переговоры с другими клубами.

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